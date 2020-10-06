國民黨黨主席江啟臣6日晚間赴桃園參加國際同濟會台灣總會晚宴，致詞時他表示，同濟大家庭不僅是在台灣，也是一個世界性的公益社團，特別關心小朋友、關心弱勢、關心社會，自己在選區也常常參加同濟會的活動，尤其是有關小朋友的活動，包括寫生比賽、頒發獎學金，看到現場人員提供所有需要的幫忙，今年2020年是充滿挑戰的一年，尤其是防疫工作，遇到新冠肺炎很多活動都延期，但同濟會的運轉沒有停止，在防疫工作上捐口罩、捐現金，一直捐國內甚至國際，在會務發展上也看到台灣的總會現在是最大的，人數來到1萬7000多人，雖然有疫情分會仍持續增加、人數也增加。

他說，同濟大家庭運轉持續不間斷，代表榮耀同濟精神，傳承優質的傳統與理念，也特別感謝大家過去對社會付出，也要祝福新任廖總會長在他帶領之下，讓同濟大家庭會務蒸蒸日上，也帶領大家為社會做更多付出及努力。

(中時 )