影》147cm小隻女機車搖搖52秒 本尊現身回應 網瘋喊：好正（臉書社團《爆怨公社》劉網友／蘇育宣翻攝）

一位身高147公分的正妹日前被機車「中柱」所苦，在機車上搖晃52秒，都快撞到鐵門了卻還是無法把機車放下。影片曝光在網路上發酵後，引起廣大迴響，稍早，本尊現身溫柔回應，「已經學會收中柱了，謝謝大家的指教」，卻又被網歪樓大讚「好正」。

這位小隻女日前在臉書社團《爆怨公社》貼出監視器畫面，發文大嘆，平常在公司停機車都只立側柱，但卻在離開公司時，發現機車又被熱心的同事立起中柱，但她找不到人幫忙，只好無奈地坐上機車開始「獨自解中柱」，未料，她坐在機車上，前後搖晃機車52秒，中柱仍穩穩地立在那邊，讓她崩潰大喊，「我自己一個超無助的都快嚕到鐵門了，還一直下不去，停紅綠燈的人跟路人應該都傻眼。」

文一出就迅速在網上掀起暴動，不少網友下起鍵盤指導，紛紛要她「下車推」、「右腳去卡在中柱前面，在用力往前就可以了」、「妳可以用牽車的方式往前推」「一隻腳放中柱旁邊，往前推一下就下來了」、「我以前也不會，後來朋友教我腳擋著中柱，地板滑的都要這樣才下的去」、「我148但我喜歡立中柱，人在要車旁，而不是坐上機車上啊」。

據《ETtoday新聞雲》報導，後來原PO現身留言區澄清，她先禮貌的謝謝大家的指教，並表示自己原本就會立中柱，後來也有請同事教導正確的收中柱方式，平時停機車格也會立中柱，溫柔的回應這個烏龍跟智商完全沒任何關係，補充說明自己機車和汽車筆試都考100分等。

高EQ的回應一出網友讚爆，不少紛紛人朝聖回，「是本人嗎？」、「本尊出現了」、「先加好友」、「果然是正妹」、「原來是147的正妹本人」、「我挺你，也請你考慮我」等等。

(中時新聞網)