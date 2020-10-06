大陸央視新聞6日報導，美東時間10月5日，中國大陸常駐聯合國代表張軍大使在聯合國大會第三委員會一般性辯論中，代表安哥拉等26國發言，批評美國等西方國家侵犯人權，其中我友邦尼加拉瓜及聖文森及格瑞那丁均列名代表，引發疑慮。對此，外交部發言人歐江安表示，我國與尼加拉瓜及聖文森及格瑞那丁兩個友邦邦誼穩固友好，尼、聖二國長期堅定支持台灣參與國際組織。

張軍代表安哥拉、安地卡及巴布達、白羅斯、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、中國、古巴、北韓、赤道幾內亞、厄立垂亞、伊朗、寮國、緬甸、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯、聖文森群島、南蘇丹、蘇丹、蘇利南、敘利亞、委內瑞拉、辛巴威等26國發言指出，新冠肺炎疫情持續對所有國家特別是開發中國家造成嚴重影響。應對疫情並實現恢復需要全球團結和國際合作。然而，單邊強制措施仍在實施。

張軍發言稱，這些措施違反《聯合國憲章》宗旨和原則、國際法、多邊主義和國際關係基本準則。單邊強制措施損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資。

歐江安強調，我國與尼加拉瓜及聖文森及格瑞那丁兩個友邦邦誼穩固友好，尼、聖二國長期堅定支持台灣參與國際組織。例如本年尼加拉瓜奧德嘉總統（Daniel Ortega）及穆麗優副總統（Rosario Murillo）訓令尼國外長孟卡達（Denis Moncada）致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），表達尼國政府堅定支持台灣參與聯合國及其專門機構。尼國孟卡達外長並接續在9月間「聯合國成立75週年高階會議」以及聯大總辯論中發言助我。

另聖文森除總理龔薩福（Ralph Gonsalves）在本年聯大總辯論為台灣仗義執言外，聖國政府同時也和其他友邦聯名致函聯合國秘書長，堅定支持台灣的國際參與。

歐江安說，台灣與尼加拉瓜、聖文森及格瑞那丁兩個友邦在公衛、農牧、民生基礎建設等領域的合作交流密切，成果豐碩，廣受當地民眾肯定。我國未來將在既有的友好基礎上，持續共同合作，為友邦人民創造最大的褔祉。

(中時 )