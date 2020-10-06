新北市某高中導師，今年開學時向新生宣布將實施「五五酷刑」班規，學生若違反規定將抽彈珠，依抽到的號碼實施該種懲罰，目前校方已調離該師導師工作。關心兒少權益的監委葉大華今天表示，針對該案涉及的五五酷刑班規懲處手段，恐涉及歧視與侵害兒少權益，確實有深入調查實際狀況的必要，因此申請自動立案調查。

新北市某公立高中一年級導師，今年開學時向高一新生宣布將實施「五五酷刑」班規，學生一旦違法規定，將依據抽到的彈珠號碼進行懲罰，內容包含在講台上滾2圈、背誦心經、躺在講台上學缺水的魚跳動半分鐘、在講台上做蠢事讓同學笑、用臉原地衝破保鮮膜及扣國文總平均2分等不合理規定。

監委葉大華表示，「五五酷刑」規定不只在這名導師的班級實施，還在其他擔任科任老師的班中實施，顯然非偶發事件，校方卻對指稱對班規不知情，經家長申訴檢舉後，也僅撤換該名導師職務，並予以告誡。

葉大華說，兒童權利公約（CRC）揭示教育的目標，在使兒少的人格、才能及精神、身體的潛能獲得最大程度的發展，任何針對學生的輔導與管教方式應符合學生人格尊嚴。

葉大華指出，而我國「高級中等教育法」在學生權利與義務專章，明訂學生應有合理申訴管道及機制。另教育部頒訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，也明定輔導與管教的目的、原則及考量，應尊重學生學習權、受教權、身體自主權及人格發展權。

葉大華質疑，由於該案涉及該校及新北市教育局，是否依據「高級中等教育法」中，教師輔導與管教學生的合法權利，及對學生實施獎懲措施的程序及申訴機制，予以妥適處理？又教育部對此類案件發生的處理原則，如何落實高中輔導管教措施相關學生權利的規定？

葉大華認為，針對該案涉及的五五酷刑班規懲處手段，恐涉及歧視與侵害兒少權益，確實有深入調查實際狀況的必要，因此申請自動立案調查。

(中時 )