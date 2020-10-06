桃園新光影城救災組合演練保障公共安全。(呂筱蟬攝)

桃園新光影城救災組合演練保障公共安全。(呂筱蟬攝)

桃園新光影城在今年7月風光開幕，營運以來吸引眾多民眾前往消費，周邊結合目前最火紅的X-PARK八景島水生公園、COZZI BLu和逸飯店，且鄰近華泰名品城，每到假日人潮眾多，消防公共安全更值得重視。

桃園市消防局第二大隊6日特別選在新光影城桃園店舉辦救災組合演練，除輔導業者加強自衛消防編組訓練，提升場所工作人員應變能力外，同時藉由搶救演練讓消防人員熟悉場所特性，掌握轄內複合用途使用場所動線規劃，以利於提升場所搶救工作。

消防局第二大隊大隊長陳文宗表示，這次演練為針對場所特性選定最易起火處模擬失火，演練內容包含新光影城員工自衛消防編組應變，消防人員入室搶救、人命搜救共生面罩救出、高空作業車救援雲梯車搶救頂樓求救民眾及消防人員受困情境等，共出動2輛直線雲梯車、8輛水車、5輛救護車及警察、台電、自來水、欣桃等相關事業單位，含場所自衛消防編組共計22車137人配合參與，期盼透過演練保障災害來臨時大家都有足夠的應變能力。

(中時 )