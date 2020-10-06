24歲陳楷儒4年前與同學跨年騎機車發生車禍，右腳粉碎性骨折，在聯新國際醫院接受治療，在骨科醫師何京澤醫治下歷經4年9個月治療，如今她恢復像平常人一樣正常行走可以跑跳，其媽媽劉效蓮為感謝醫師仁心仁術，6日捐贈100萬元，希望幫忙更多有相同遭遇的病人能恢復健康。

陳楷儒說，2016年元旦和同學到內灣看日出，騎機車雙載返家時因同學打瞌睡自撞電線桿，她從機車後座飛出去，右腳粉碎性骨折，被送到醫院手術時右腳已經短了5公分，傷勢非常嚴重。何京澤則說，當時立即進行手術歷經6個半小時，手術成功後補骨粉等待骨頭重新生長，之後又再動一次刀，楷儒和媽媽堅持不放棄，歷經4年多的復健恢復和一般人沒兩樣。

劉效蓮說，自己和女兒經歷這一段漫長的道路，親身經歷才知道有些骨科手術耗材需要自費，且所費不貲，對一般家庭而言是額外的經濟負擔，如果是價格較高的耗材可以讓治療效果更好，但差價也讓病人卻步，在自己能力所及之下捐贈100萬元指定給何京澤醫師運用在有需要的病人身上，如果錢不夠，未來還願意繼續捐助。

何京澤說，有些骨科手術耗材健保並未給付，自費約10多萬至20萬元不等，還不包含住院等其他費用，並不是所有病人都這麼幸運可以負擔得起，有些甚至沒有家人可以這麼盡心陪伴復建，看到劉效蓮母女本身的努力之外，更感謝其愛心，這也增加責任與使命要照顧好每一位病人。

(中時 )