桃園市大溪區慈康陸橋位處五叉路口，當地人視為進入大溪市中心的門面，但該陸橋興建超過30年，尤其到了晚上，陸橋一片漆黑，不僅行人行經危險，甚至有遊民聚集在此，為此大溪區公所著手打造打亮計畫，將增設照明設備，希望打造成夜晚大溪新地標。

慈康陸橋興建超過30年略顯老舊，民眾紛紛反映天橋上的燈光太暗，女性夜晚根本不敢行走，甚至看過有遊民逗留在此大小便，觀感很差。也有居民認為，大溪牌樓具有指標性，尤其後疫情時代造訪大溪的遊客越來越多，應該要定期粉刷或增設照明設施，讓夜晚的大溪門面亮起來。

市議員陳治文表示，長久以來慈康陸橋並無妥善的照明設計，到了夜晚陸橋引道階梯昏暗，沒有人行走恐成治安死角，增設燈光照明設施有其必要，不僅能讓大溪門面有嶄新的風貌，也能提升陸橋使用率。

大溪區公所工務課說，目前已請設計公司做規畫，因為陸橋原有燈光為白燈，顏色將會做調整，也會裝設1至2盞投射燈。目前計畫送交市府爭取經費，待通過工程就會上網招標。

(中時 )