小鬼開場影片，一句話逼哭16萬線上收看網友。(滾石唱片提供)

【現場直播】小鬼黃鴻升【地球上最浪漫的演唱會】

吳宗憲KID「留中間位子給黃鴻升」 ：我們三個為大家服務

藝人小鬼黃鴻升上月16日被發現在北投住家過世，享年36歲。滾石唱片今(6日)為他舉行追思演唱會，吸引超過16萬網友在線上收看，一同送「最愛的鬼哥」最後一程。

在小鬼《地球上最浪漫的一首歌》歌聲中，追思會正式於晚間7點揭開序幕，搭配著小鬼從童年到出道後的一張張照片，讓網友看了鼻酸不已，影片最後小鬼的聲音緩緩響起：「我是黃鴻升，謝謝你們一路的陪伴。」一句話逼哭現場、線上超過16萬觀眾。

接著主持人吳宗憲與KID也現身，感謝小鬼的親朋好友與喜歡他的所有朋友到來，因為在《綜藝玩很大》與小鬼培養出革命情感的兩人，也不忘把中間位置留給小鬼，「我們還是要留個位置給他吧，今天晚上就我們3個人為大家全程服務。」全場頓時掀起如雷掌聲。

吳宗憲也透露與KID要哭的機率不高了，因為兩人已哭太多，KID更爆料從未看過吳宗憲哭成這樣，打電話給他哭著說：「KID，我受不了了。」而吳宗憲則說，對啊，但藝人的工作就是要給觀眾帶來歡樂，還透露小鬼今天有交代，一定要繼續讓每個喜歡他的朋友非常開心。

(中時新聞網)