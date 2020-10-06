「阿樹國際旅店」豪華雙人房。（凱撒飯店連鎖提供）

「台北凱達大飯店」輕工業風精緻客房。（凱撒飯店連鎖提供）

「台北凱撒大飯店」Checkers自助餐廳。（凱撒飯店連鎖提供）

「趣淘漫旅-台東」熱氣球主題大廳。（凱撒飯店連鎖提供）

「板橋凱撒大飯店」朋派自助餐廳。（凱撒飯店連鎖提供）

台北國際旅展將於10月30日至11月2日舉辦，因海外旅遊禁令未解除，國旅仍是民眾搶購焦點，各大飯店與旅行社亦推出超殺優惠，近期許多飯店業者推官網線上旅展，提早搶攻國旅商機。凱撒飯店連鎖於10月12日啟動線上旅展，祭出買5送1的強檔聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券，讓民眾在台北凱撒大飯店官網購物車搶先購。

凱撒飯店連鎖9家飯店推出3項商品，聯合住宿券每張2500元、買5送1，等於每晚只要2083元，聯合餐券則推出「精裝版」每套僅5張，限量3千套、1套3000元（等於5.9折起）；此外，為衝高買氣，業者推出—購買萬元以上加碼贈3大伴手禮，有台北凱撒的少奶奶檸檬蛋糕、板橋凱撒的陳醋蘿蔔＋黃金泡菜雙醬禮盒、台北凱達的蔓越莓奶酥糖。為慶祝第10家飯店「趣淘漫旅-台東」今年開幕，凱撒飯店連鎖於ITF展攤現場以繽紛熱氣球為設計主題、打造網美牆，入場民眾拍照打卡免費送莫凡彼冰淇淋1盒或瑞士喜諾3入草莓果醬組。

業者表示，憑1張聯合住宿券可入住台北凱撒大飯店、台北凱達大飯店、凱旋酒店、阿樹國際旅店、趣淘漫旅-台北、趣淘漫旅-台南以及最新開幕的趣淘漫旅-台東；此外，趣淘漫旅特別加碼，使用2張住宿券連住2晚，另贈趣淘漫旅3館通用平日住宿券乙張（期限6個月）；憑2張住宿券可入住板橋凱撒大飯店與墾丁凱撒大飯店。

凱撒飯店連鎖聯合餐券套票組（1套5張），使用1張可選擇旗下飯店4家餐廳—「台北凱撒」Checkers自助餐廳、「台北凱達」百宴自助餐廳及「板橋凱撒」朋派自助餐廳，今年新增1間「墾丁凱撒」蘭苑餐廳；使用3張餐券可選擇「台北凱撒」王朝餐廳經典雙人套餐-龍鳳宴。另外還有趣淘漫旅-台南推出的「CHAM玩一日券」每張1200元，亦是旅展主推的商品。

(中時 )