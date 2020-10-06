2020年諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）由英美德等3位學者共同分享，他們揭開銀河系黑洞奧秘，分別是英國學者潘洛斯（Roger Penrose）、德國天體物理學家詹澤爾（Reinhard Genzel）及美國女天文學家蓋茲（Andrea Ghez）。其中潘洛斯做黑洞如何形成的理論，詹澤爾和蓋茲是做觀測。有趣的是，學者爆料指出詹澤爾和蓋茲兩人在觀測領域是死對頭，68歲的詹澤爾是最早做黑洞觀測，卻被55歲的後起之秀蓋茲以較好的設備「超車」，兩人幾乎有點「王不見王」的味道。

中央研究院天文及天文物理研究所特聘研究員朱有花表示，黑洞體積非常小、質量很高，但黑洞又看不到，因此就觀察黑洞外面公轉的星體，星體公轉時速度會快很多，依星體公轉速度、半徑，每年照相，看星星位置，發現軌道，再算出黑洞質量，是400萬倍太陽質量，離黑洞最近距離只有120倍地球到太陽距離，是非常小的距離，證明黑洞確實存在。

朱有花說，詹澤爾是最早開始觀測黑洞的先驅，他使用的是歐南天文台8公尺望遠鏡，但這全歐的人都可以用；蓋茲資源比較多，在加州大學洛杉磯分校用10公尺KEC望遠鏡，聚焦更敏銳，量得更準確。

有人說去年天文研究得到物理獎，今年不會再是天文研究了吧？但朱有花認為天文是物理之母，尤其詹澤爾和蓋茲是她看好了很久，天文界都認為兩人得獎是實至名歸。十多年前朱有花在伊利諾大學任教時曾請詹澤爾來演講，詹澤爾微胖、人還不錯，對手下要求很嚴厲。

不過詹澤爾和蓋茲卻是死對頭，因為提出黑洞最佳證據的是蓋茲，對學界泰斗詹澤爾來說情何以堪。黑洞圈很小，大都互相認識，學界開專題會議時兩人也都會來，但是並未合作。

另一位得主潘洛斯，是已逝英國理論物理學家霍金的啟蒙恩師。台大梁次震宇宙學講座教授陳丕燊不無遺憾地表示，電影《愛的萬物論》裡霍金會走進黑洞研究，就是受到潘洛斯的啟發，兩人還共同發表了奇點理論，霍金當時還是博士生。「這個獎如果早兩年給，潘洛斯和霍金應該共享！」

至於蓋茲得獎的那張圖片，銀河系中央的恆星靠近一個點圍繞，陳丕燊課堂上介紹黑洞一定會引用。陳丕燊說這不只是一張圖片，而是十幾年來連結恆星位置而繪成的軌跡，完全證明銀河系中央有一個超大黑洞。「400年來物理學已經發展出理論和實驗，但我認為最美的地方就是兩者相輔相成！」

(旺報 )