國民黨今在立院提案「台美復交」獲朝野通過，對於提案原因，有大陸媒體引述廈門大學台灣研究院副院長張文生分析指出，國民黨應非真正想建交，而是為了爭奪話語權，多是出於政黨鬥爭考量，因此前民進黨一直攻擊國民黨親共賣台，國民黨祭此招反制，目的無異於將民進黨政府「架到火上烤」。

台、美高層近期互動頻繁，美方高階官員接連訪台，我駐美代表蕭美琴日前也公開自稱自己是「台灣駐美大使」，推動建交意味濃厚。然而，外交部長吳釗燮日前一反過去立場，強調「台灣並未規劃近期內與美國建立外交關係」。對此，國民黨立院黨團順著蔡政府「親美抗中」的路線，提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案。

據陸媒《環球時報》6日引述學者張文生分析表示，國民黨團之所以在此時提出此案，其一是為了向臺灣民眾展示國民黨「愛台保台」的決心。此前，民進黨一直攻擊國民黨「親共賣台」，藍此時提出提案展現出自己「愛台保台」的形象，是為與民進黨競爭「愛台論述權」。其二則是出於政黨政治鬥爭的考量。

其三，國民黨是在野黨，即使提出這樣的提案，也不能起到任何主導作用，但張文生說，蔡英文一直以「親美反中」標榜自我， 國民黨此舉是在逼民進黨去做根本做不到的事情。張文生認為，無論是「台美複交」還是「美軍協防臺灣」，都不是臺灣自己說了算，更多地取決於美國，這明顯只是臺灣一廂情願的想法，只要美國不點頭，台灣也只是單相思。

(中時新聞網)