牛耳藝術邀請知名俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）來台演出，遭質疑為何免隔離14天？且還「偷跑」提早兩天到台灣，是否文化部已經偷偷開放「藝文泡泡」？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間回應，該案是專案申請，指揮中心事前知情審核，但並非開放「藝文泡泡」，而是比照短期商務人士來台有條件縮短隔離天數作法，而提早來台文化部有口頭先告知，只是公文還沒完備。

特里福諾夫預計從10月16日起，在北、中、南分別演出，不過，有媒體報導質疑，特里福諾夫4日才剛結束荷蘭演出，來台登台表演卻不用隔離14天，是否有特權？甚至讓觀眾暴露在風險當中。

而根據舉辦單位原先規劃，牛耳原申請該藝術家7日入境，之後變更計畫改5日入境，文化部把指揮中心蒙在鼓裡，對此，莊人祥說，文化部有口頭告知更改，只是公文流程尚未完備。

莊人祥表示，該案是透過文化部專案申請，最近文化部送了不少類似案子，而經審核後同意縮短檢疫天數，但莊人祥強調這不是額外開放「藝文泡泡」，與先前美日政要來台的「外交泡泡」也不同，而是個別專案申請，比較偏向短期商務人士來台縮短隔離天數的作法。

根據指揮中心同意，莊人祥強調，該鋼琴家須檢附登機前3天內的採檢陰性證明，來台後立即進行居家檢疫，彩排前一天，得再採檢一次，陰性才能在隔天也就是來台第11天出門參與彩排，隔3天後，再採檢一次，且行程也要有專人負責。

莊人祥說，針對這起專案申請，指揮中心已經安排盡量多採檢幾次，同時亦比照短期商務來台人士，要求其盡量不要跟民眾接觸。至於離台前要不要再度採檢？莊人祥說，屆時已經過了14天就沒有必要了。

(中時 )