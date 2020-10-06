百貨商場正值周年慶，北市建管處針對大型百貨公司及賣場，5日起進行公共安全聯合檢查，預計抽檢34家大型百貨、賣場。6日抽查的4家百貨賣場，包括愛買景美店、好市多內湖店、誠品南西店、遠東百貨信義店，其中愛買景美店不合格，防火門無法關閉，依法處罰12萬元。

建管處表示，位於文山區景中街30巷12號1、2樓的愛買景美店，1樓防火門無法復歸閉合且無法當場改善，場所當日雖有檢送改善完成後的影片，但仍屬事後改善行為，應依《建築法》重罰12萬元罰鍰，並將在2日內不預警複查，若仍有不合格者，將依法處罰30萬元，必要時也可予以斷水斷電。

由於百貨賣場於周年慶，吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查的頻率，因此建管處特別就此類場所再加強查核，以確保消費者購物環境的安全，除平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期的「抽檢」驗收成效，以維護消費場所的公共安全。

建管處長劉美秀強調，北市於周年慶期間，執行公共安全聯合檢查已行之有年，場所大多都能有所警惕，避免將貨品放置於違規位置，檢查可提醒業者，對於加強建築物公共安全自主管理意識有所助益。

另外，民眾如有發現場所的安全梯、走道、逃生避難通路等有堆置雜物阻礙逃生，或自動防火鐵捲門下方及排煙室有違規設攤或堆置雜物等情事時，建管處說，隨時隨時向建管處反映，若有查獲不合規定情事，當依《建築法》重罰。

(中時 )