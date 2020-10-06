女網友無奈PO文，分享網購遇上的特別經歷。（臉書社團《爆怨公社》／蘇育宣翻攝）

許多人喜歡選擇在網路購物，不僅貨比三家方便，也能不出門輕鬆添購生活必需品。而一位網友在臉書社團中分享日前收到的網購包裹，外包裝竟是二次使用的「零食包裝袋」，讓她忍不住傻眼回「賣家是否環保過了頭？」甚至她打開還聞到裡面有殘餘的「蒜味」。

一位超正女網友在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，日前她去便利商店取貨網購寄來的包裹，但接過手一看，包裹的外包裝卻讓她超傻眼，因為賣家用「一次性紙餐盒」和「吃完的蒜味太空包零食袋」當作外包裝，而這包裝法太特別，讓她無奈地發問「請問這是不是有點環保過頭了……」。

女網友表示，雖然以餐盒的外觀無法評斷是否使用過，但零食袋很明顯是吃完之後「重複利用」，她幽默形容「我還沒開，但已經覺得我的商品會充滿蒜香味了」，她隨後又說「還寧願你用報紙包一包」。事後原PO在留言區曝光包裹實況，｢我開是有一點油，但賣家說他有洗，可是味道還是有，蒜香｣，語氣超級無奈。

文發出後，引來近6000位網友熱議，不少人幽默回應，「搞不好他洗乾淨才包的」、「很有才，可是好噁心」、「版主記得給商家評價，很貼心，很環保，但是不要蒜味的」、「我也聞到可樂果的味道了」、「可樂果最好吃的就是底下的屑屑啊！快倒出來看看還有沒有！」。

(中時新聞網)