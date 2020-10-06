曾敬驊、陳昊森、監製瞿友寧、導演柳廣輝努力跑宣傳拼票房。（吳松翰攝）

劇組釋出曾敬驊（右）、陳昊森在海邊背部全裸的私密照回饋粉絲。（氧氣電影提供）

曾敬驊、陳昊森主演電影《刻在你心底的名字》打破今年國片開片票房紀錄，突破3300萬。近日連跑108場映後座談的他們，6日穿著片中的制服亮相謝票，更甜蜜互餵特製巧克力，畫面十分有愛。2人真摯動人的演技，更吸引大批粉絲，不論走到哪都備受關注，甚至有忠實粉絲把電影看了20遍，受歡迎程度宛如新一代男神。他們在記者會上，誓言票房若破5000萬，就會捐出原味制服拍賣，一來回饋粉絲，二來可以義賣做公益。

除了票房成績亮眼外，陳昊森更因此片提名金馬獎最佳新演員，不過曾敬驊卻成遺珠未入圍，他坦言：「老實說看到沒有入圍時，心裡有小難過，但聽完（金馬執委會執行長）聞老師的映後說明後就釋懷了。沒機會拿獎沒關係，知道自己有被評審討論，進步有被看到就好。」他也開玩笑和陳昊森討了入圍者才獲贈的限量聯名款金色電鍋，陳也二話不說，義氣十足地直喊：「給你！」足見2人的革命好感情。

曾敬驊、陳昊森分享電影上映以來，收到許多影迷私訊，除了表達喜愛之情外，特別是有同志朋友深受電影感動，寫了長篇生命故事並向他出櫃，陳昊森表示：「這種我會特別回覆他，想給他鼓勵和繼續做自己的自信心。」而曾敬驊則收過男粉絲熱唱電影主題曲的錄音檔案，讓他印象深。此外，還有粉絲在見面會時送了性感的三角內褲，陳昊森害羞透露收到是紅色的，即被眾人拱要在金馬獎當天穿在身上當幸運物，順利把獎捧回家。

此外，監製瞿友寧、導演柳廣輝也在當天釋出「禁忌愛情篇」幕後花絮，其中被曾敬驊、陳昊森稱為「魔鬼場」的浴室戲及澎湖海邊裸戲，他們都親自上陣，陳昊森害羞笑稱：「我的屁股應該全劇組都很熟悉了。」為求敬業演出，他回想起：「很多時候，保護措施掉下來還是硬夾，到最後已經覺得說，掉就掉了吧，反正現場女生都清場了，就來吧。」

一場陳昊森在浴室從背後替曾敬驊「打手槍」的戲，也引起許多網友討論，陳昊森則還原當時情況，解釋說道：「其實重要部位都做了很緊密的保護措施，即使水淋也沒有影響，而手實際上則是在空中晃動做樣子，而且還一直撞到牆壁，但真的沒碰到對方。」曾敬驊則坦言：「如果現在再去拍一次，不知道自己做不做得到。」

(中時 )