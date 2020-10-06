行政院農委會中央畜產會於今（6日）舉辦臺灣豬標章徵選結果出爐發表會，安心食品(摩斯漢堡)由何頎胤副總經理代表出席，宣示支持使用臺灣豬標章。摩斯漢堡一向重視農產品生產履歷，米漢堡皆使用國產豬肉。

安心食品(摩斯漢堡)一直以來始終堅持提供給顧客最安心安全的產品，自2006年起引進「生產履歷」、「在地食材」、「契作農場」等綠色三合一採購政策，從源頭進行把關，並維持高品質食材的穩定供應，讓顧客品嚐得到最安心、安全的美味餐點，以落實對顧客的承諾與保證。並擁有TFDA及TAF雙認證的食品檢驗中心符合國際公信力。

安心食品(摩斯漢堡)致力於發掘在地特色商品並強化經營，與當地脈絡融為一體，關注產地農民的產銷，使用當季當令本土的農產品，減少食物運送里程以及鼓勵友善土地小農發展自然耕作。無論在城鄉皆可品嚐摩斯漢堡的安心美味，以美食縮短城鄉距離，維護綠色永續企業之使命，提供安心安全的服務，秉持永續經營社會認同之正向力量。

受到疫情衝擊，東元餐飲集團旗下餐飲品牌高階主管，多次走訪南高屏鄉鎮農漁會組織，深入了解農漁民需求，盼能為在地農漁民盡一份心力，於8月期間邀請農漁民將產品送到北部消費地展售，近期內亦將於10月22日到25日南下高雄參與國際食品展覽會，以實際購買行動支持台灣在地食材。

(工商 )