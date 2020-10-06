美股漲、美元跌，助漲美元保單買氣沖天。金管會6日公布，今年前7月美元保單共銷售101.97億元（約合新台幣3,008億元），且一舉從前6月衰退0.2％，轉為成長13％，成為外幣保單「一枝獨秀」。

同時因為美元保單夯，7月外幣保單新契約保費為新台幣657億元，占當月新契約保費的61.8％，創史上新高比率。

保險局副局長張玉煇分析，主要是今年初資本市場波動，影響投資型保單買氣，但5月之後美國市場及經濟開始好轉，投資型保單買氣回升，再加上美元貶值，保戶用新台幣兌換美元投保意願升高，亦提升美元傳統型保單對消費者的吸引力。

據保險局統計，7月單月美元傳統保單銷售18.12億美元，創此公布以來的單月新高，較2019年同期成長148％，主要是7月有6月停售效應遞延，7月1日之後美元傳統保單責任準備金利率下調2碼（0.5個百分點），即儲蓄險報酬率會下降，保障型保單保費會變貴，保戶6月趕在停售前搶購美元保單，而前7月美元傳統保單銷售79.66億美元，一舉從前6月衰退0.28％，轉為前7月比去年同期成長15％，成長迅速。

美元投資型保單7月新契約保費4.1億美元，亦是半年的單月新高，較去年同期成長34％，主要是資本市場回穩，投資人信心亦回升，願意以投資型保單來累積資產，前7月美元投資型保單銷售22.31億美元，比去年同期成長5％。

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