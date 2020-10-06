全新（2455）9月營收2.2億元，月增5.81％、年增1.4％，扭轉連五個月年減態勢，法人指出，迎接手機市場旺季，全新設備已通過美系IC設計大廠認證、下半年起少量出貨，加上5G基站布建持續，下半年營收季季增可期，且若非蘋陣營跟進蘋果（Apple）新機的背面飛時測距（ToF），對全新來說更將是一大利多。

全新第三季營收達6.44億元，季增8.53％、年減7.68％，今年前9月營收18.87億元，年增5.6％。

據研調機構預測，2020年5G手機滲透率可達19.2％，出貨量將較2019全年的約1,870萬支成長幅度在十倍以上，而隨支援頻段增加，PA（功率放大器）用量也隨之持續增長。

而針對5G基礎建設，特別是大陸啟動布建、將連續蓋三年，帶動全新光通訊產品今年3月起有不錯的成長。近期將有新標案陸續開出，交期會在第四季底或明年初，法人看好，3～5年基站需求大，會有一定程度的成長。

隨全球電信標準化機構3GPP宣布R16標準凍結，C-V2X（蜂巢式車聯網）商機進入下一階段，車用PA與LiDAR（光達）等需求將隨車聯網發展大幅提升，法人認為，相較於手機，車用的空間較沒有侷限，對於已在該領域布局一段時日的全新來說，有機會成為帶動營收、毛利調升的契機。

(工商 )