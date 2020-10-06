共機頻頻擾台，甚至越過海峽中線，兩岸情勢緊張，若爆發衝突美軍會不會趕來支援，引發熱議。不過，今（6）日上午美軍RC-135W電偵機疑出現在台灣西南海域，且路徑似畫出一道「防線」。

推特帳號「Tokyo Radar」經常披露軍機動態，今日下午PO出一張航線圖，指出美軍RC-135W電偵機在上午11點許，於台灣西南海域現蹤。

此外，時常關注國際軍情的「新‧二七部隊 軍事雜談」，也在臉書轉PO推文表示，這畫面還真是第一次看到，美軍RC-135W電偵機在台灣西南海域巡弋，竟畫出一道類似防線的路徑，把東沙島防禦在內，鄰近香港外海。

美軍RC-135W電偵機現蹤台灣西南海域。（圖／摘自新‧二七部隊 軍事雜談臉書）

該臉書也指出，今日三架美軍軍機活動，P-3反潛機還進入台灣領海內。不過，上述消息均未獲得國防部證實。

共機頻出現在台灣西南海域，現又傳出美軍機也現蹤。淡大戰略研究所教授兼院長王高成接受《中天》採訪時指出，台海跟南海都有可能會是一個摩擦點，台海是比較單純的，因為涉及到台灣問題，而且它的正當性比較夠。

(中時新聞網)