大家一起來! 加入多采多姿的社團活動。（金大提供）

用歌聲傳遞情感，也拉近彼此的距離。（金大提供）

來!加入我們。青春就是不要留白!（金大提供）

青春就是不要留白！國立金門大學「社團迎新博覽會」日前登場，60個立案社團招攬新血，學長、學姐使出渾身解數，吸引近千位學弟、學妹參加，也讓社區民眾看到年輕一代的精彩和活力。

金大學務長呂立鑫指出，該校現有60個立案社團與系學會，有康樂性、服務性、體能性，以及學藝性等各種類型社團，希望藉由這次的社團博覽會，鼓勵大一新鮮人參加課餘社團活動，擴大自己的生活領域，也取得更多元的學習成果。

(中時 )