金大社團博覽會 迎新人吶喊青春 20:102020/10/06 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金大學生社團展現活力，招攬新血一起舞動青春。（金大提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大家一起來! 加入多采多姿的社團活動。（金大提供） 用歌聲傳遞情感，也拉近彼此的距離。（金大提供） 來!加入我們。青春就是不要留白!（金大提供） 青春就是不要留白！國立金門大學「社團迎新博覽會」日前登場，60個立案社團招攬新血，學長、學姐使出渾身解數，吸引近千位學弟、學妹參加，也讓社區民眾看到年輕一代的精彩和活力。 金大學務長呂立鑫指出，該校現有60個立案社團與系學會，有康樂性、服務性、體能性，以及學藝性等各種類型社團，希望藉由這次的社團博覽會，鼓勵大一新鮮人參加課餘社團活動，擴大自己的生活領域，也取得更多元的學習成果。 (中時 ) #金門大學 #迎新 #社團 #博覽會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃母嬰模範企業 助孕講座不孕諮詢免費上 18:432020/10/06 生活 男子於展示床呼呼大睡 網狠虧一臉安詳：獻花 12:462020/10/06 社會 雲端救護 樹科大在創新博覽會奪銅獎 16:322020/10/06 寶島 十一假期忙婚頭 男8天跑23場婚宴 04:102020/10/06 兩岸新聞 蝦腳抱一排「橘色顆粒」 內行驚曝：吃完秒睡醫院 08:072020/10/06 生活 高捷3千搭到飽！ 90天無限搭乘延續到年底 11:572020/10/06 生活 第一金投信：機器人投資價值再升級 04:102020/10/06 產業特刊 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 12:032020/10/06 社會 軍系雙十踩街活動 李天鐸：不會主動邀政治人物 若江啟臣要來歡迎 15:212020/10/06 政治 離島觀光強強滾 金門搶攻南台灣遊客 17:312020/10/06 旅遊 寶島熱門新聞 肺已破壞掉！川普新冠炸彈未拆 醫曝明後天是關鍵 - 生活 感情裡最自私的星座TOP3 第一名令人意外 - 運勢 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 台海開戰美軍不會幫？專家爆：在國會親耳聽到 - 政治 白宮御醫未吐實？專家揭關鍵在川普未停用這藥物 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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