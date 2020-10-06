上周五緊急入院治療的美國總統川普，僅住院短短三天，就在周一（5日）火速出院返回白宮繼續他的競選行程。分析師指出，川普此舉恐將適得其反，因為這凸顯他並未嚴肅看待新冠病毒帶來的風險。

川普在美東時間周一下午6時30分，戴著口罩走出華特里德國家軍事醫學中心，之後就搭乘直升機約在近7點時返回白宮。然而當他從南草坪步上台階後，並未立即入內，而是在二樓陽台意外摘掉口罩，行舉手禮。

白宮醫師康利（Sean Conley）對於川普能在短短幾天出院做出解釋，聲稱他現在的身體狀況已符合醫療團隊的出院標準，「雖然他尚未完全脫離險境，不過根據評估與臨床狀態，醫療團隊與我同意總統可以安全返回白宮，並接受全天候照料。」

儘管新冠病毒對於老年人與本身就有健康問題的患者尤其嚴重，不過川普卻多次刻意淡化該病毒的危險。他回到白宮後錄製一段影片表示「我已經好多了」，「或許還可以免疫」，並呼籲大家不要讓病毒主宰人生。

不過眾議院議長裴洛西擔憂，川普之所以抱病回到白宮是因為「政治因素」。她在接受媒體訪問時指出，「如果他對待病毒的態度是如此隨便，就如他以往行徑，這對美國民眾將帶來危險。」

分析師也認為，川普抱病重返白宮舉動，反將招致外界反彈，因為這凸顯他對新冠病毒並未嚴重看待。

CCB國際證券公司全球策略師裘利（Mark Jolley）並補充，即使他火速歸回，企圖要為剩下幾周的選舉行程進行準備，對於他的選情恐將也是幫助有限，因為他的選舉團隊當中，有半數重要幕僚受疫情影響而進行隔離。

川普政府內部已有愈來愈多官員證實染疫。周一稍早白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnanay）宣布她與她兩名助理都已確診新冠病毒。這也使得截至目前為止，川普親近人士，不論是白宮官員或競選團隊，至少已有18人確診新冠病毒。

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