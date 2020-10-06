美元受惠於避險資金拉抬短線強勁反彈，路透向外匯策略師所做的最新訪調結果顯示，由於美國即將舉行大選，策略師認為未來1個月美元走勢將劇烈震盪，至於美元中長線後市則依舊偏空，超過7成策略師認為反彈行情撐不過3個月。

由於避險買盤力道減弱，美元周二走軟，追蹤對6大對手貨幣表現的美元指數滑落至93.36，貶0.2％。美元指數9月強勁反彈，單月大漲逾2％，創今年來最大月線漲幅。

針對美元後市走向，路透向外匯策略師所做的訪調發現，受訪者認為美國大選即將投票，未來一個月美元走向撲朔迷離難料，可以確定的一點是將劇烈震盪，最多可能強升2％，最差也可能重貶2％。

法國興業銀行外匯部門主管賈克斯（Kit Juckes）表示，「坦白說因為美國大選的關係，匯市未來一個月的展望一片混沌難測，但若從政治不確定性因素未除的角度觀之，美元將可從中受惠。」

至於美元中長線展望，策略師還是一面倒偏空，看衰的主因是聯準會的積極寬鬆策略將削弱美元資產的利差優勢。

根據訪調結果顯示，有多達4分之3的策略師認為美元短線反彈行情會在3個月內結束，其中有近2成表示反彈行情其實已經告終。

以美元對歐元為例，策略師的3個月目標價預測落點為1.18美元，與目前水位相當，12個月目標價落點則為1.21美元，較目前水位貶約2.5％。

不過，即便美元長線看貶，但策略師認為在避險與全球第一大外匯存底貨幣的支撐下，美元跌勢也有限。

荷蘭合作銀行外匯部門主管佛利（Jane Foley）指出，「美元之所以是避險貨幣是因其固有的品質與流動性，全球有多少的債券都是以美元發行，每天有無數的商業發票都是以美元開立。」

(工商 )