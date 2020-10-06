《你是豬》呈現20年前大馬的大規模校園暴力事件。（華映娛樂提供）

創作鬼才黃明志歌唱事業表現亮眼，以獨到的創作能力和唱功，三度入圍金曲獎最佳男歌手，他曾經以自導自演電影《辣死你媽2.0》在馬來西亞創下華語電影票房紀錄，但他已近7年沒有拍攝電影作品，這回他以極具爭議的片名《BABI》（中文片名《你是豬》）來呈現發生在2000年馬來西亞南方小鎮的一個真實大規模校園暴力事件，他特別解釋了片名：「在馬來西亞，如果罵對方BABI（豬），一定會引起打架事件，而且會打個你死我活，因為是用信仰在罵人了，所以用BABI當片名，連當地媒體的報導都無法寫出片名。」

黃明志首次不搞笑，電影也隱含對馬來西亞政府種族政策的批判，一改以往搞笑嘲諷的風格，以嚴肅態度呈現他所關心的議題，當初他以極低的預算，並且秘密低調完成作品。而他為電影創作的主題曲〈Happy Family〉獲得本屆金馬獎最佳主題曲提名的肯定，讓他內心複雜，「這首歌我沒有公開過，歌詞內容極其敏感，很多人都被會被牽扯進來，如果我現在上傳歌曲到網路上，我一回馬來西亞可能又會被關起來了吧！」

黃明志除了感謝金馬獎，向來心直口快的他，也透露有小小的失落，「其實這部電影我還蠻希望劇中的幾位演員能夠入圍新演員獎, 因為他們都是第一次拍電影，但表現得都很出色，希望大家能注意到他們的表現，如果我個人的話，當然希望有朝一日能夠入圍最佳電影，或最佳導演等獎項，我會繼續努力拍攝的。」《你是豬》於11月20日在台上映。

(中時 )