日本當紅女星吉岡里帆在新片《看不見的目擊者》挑戰盲女一角，為了呈現真實失明的演技，吉岡特別拜訪3位視障人士，了解他們從早到晚的生活作息和習慣，她表示自己對眼神部份的演出下了許多功夫，「演出時不可以不懂裝懂的唬弄過去，真的要一步步進入角色中。」讓她直呼可說是從影以來最辛苦的演出。

吉岡里帆表示，這次除了演技之外，要費心的地方特別多，因為要演出角色身為視障者的感覺，還得和導盲犬配合對戲加上動作場面，三者缺一不可，所以格外辛苦，她說：「這部電影的劇本故事很扎實，讓我覺得不能不懂裝懂唬弄過去，必須一步一步地進到角色裡。」

她回憶表示有位視障者告訴她說：「一直都在漆黑的房間度過每一天。」讓她驚覺自己根本不懂看不見是什麼樣的感受，為了真實反映出盲人的生活體驗，所以在電影裡，只要待在房裡的場景，也是在黑暗中拍攝的，「因為盲人在室內的生活是不需要開燈變亮的。」《看不見的目擊者》10月16日於全台上映。

(中時 )