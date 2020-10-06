新生代演員陳加恩以行動關懷流浪動物，她2年前到中和動物之家領養賓士貓「豆皮」，第一次到動物之家時，原本她是要領養別隻，但當天所有的浪浪只有豆皮靠近，「就決定是牠了！」念頭一閃而過，陳加恩說：「到現在還是覺得和牠的緣份是一開始就安排好的」，領養後也發現豆皮個性非常親人、不怕生，朋友都說她養了一隻住著狗魂的浪貓。

對於最近討論熱度很高的寵物溝通師議題，她也有感而發，因為在今年年初時，她租屋處發生火災，所幸最後貓咪在2個小時的搜救後，終於在沙發深處被找到。不過寵愛貓咪的她，擔心毛小孩會留下心理創傷，特地透過寵物溝通師和貓咪對話，豈料她的愛貓忍不住念起主人陳加恩：「我知道妳很忙，只是希望有時間可以在家多陪我」，還貼心提醒她要把身體顧好，不要太晚睡，也趁機抱怨：「都幾點了還不睡覺，難怪妳身體不好」，讓她哭笑不得。

陳加恩提到雖然寵物溝通這件事網路上討論很兩極，但她相信無論出於什麼心態，出發點都是愛牠們，認為「撇除成見，有機會可以多認識、了解是件很棒的事」。陳加恩最新的迷你影集《不讀書俱樂部》將於11月在myVideo獨家播出。

(中時 )