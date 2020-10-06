奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（6）日提前公佈自結2020年第三季合併財務報表，營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於8月6日法說會預估。

奇景2020年第三季營收為2億3,990萬美元（約新台幣70億6,800萬元），較上一季增加28.3％，優於原先法說會預估營收較第二季成長約20％。同時，奇景第三季營收較去年同期成長46.1％。

2020年第三季毛利率約為22.3％，優於原先法說會預估毛利率較第二季21.0％持平至小跌。奇景第三季毛利率較上一季增加1.3個百分點，較去年同期毛利率19.5％增加2.8個百分點。

2020年第三季每ADS盈餘預計約為4.9美分（約新台幣1.44元），優於原先法說會預估每ADS盈餘在2.0美分至2.8美分之間（約新台幣0.60元至0.84元），奇景第三季每ADS盈餘較上一季增加510.0％，較去年同期增加217.1％。

未扣除股票酬勞費用及購併相關費用的影響，2020年第三季每ADS盈餘預計約為7.3美分（約新台幣2.15元），優於原先法說會預估每ADS盈餘在3.5美分至4.3美分之間（約新台幣1.05元至1.29元），奇景第三季每ADS盈餘較上一季增加625.9％，較去年同期增加281.6％。

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景預期所有主要業務部門的強勁業務動能，將會持續到第四季，奇景將在11月的線上法說會，提供完整自結的2020年第三季合併財務報表，與第四季展望。線上法說會日期將在近期公佈。

(工商 )