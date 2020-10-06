疫情衝擊下，國人8月信用卡刷卡金大縮水，但電子支付使用戶數大躍進，已突破千萬人大關。銀行局6日公布最新統計，截至2020年8月底止，電子支付總使用者人數達1,008萬人，首度突破1千萬人大關，但2020年前八月國人刷卡金累計1.97兆元，與去年同期的2.13兆元減少1,600億元、衰退幅度達7.5％。

金管會主秘陳開元表示，電子支付使用人數突破1,000萬人大關，代表我國電子支付發展邁向新的里程碑。

為何電支用戶能突破千萬戶？銀行局副局長黃光熙分析，因為電支業者與合作通路行銷活動吸引用戶註冊，且電支有信用卡綁定功能，就會吸引信用卡用戶來成為電支客群，可以看到7月才966萬人，8月就增加了42萬人，穩步成長中，另外，電支業者與銀行合作，也可增加用戶意願，累積電支市場規模。

據銀行局統計，截至8月底止，共有五家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構（含銀行、中華郵政及電子票證發行機構），使用者人數最多的是街口支付，達320萬人，其次是一卡通有266萬人、玉山銀行121萬人，而不管是當月代理收付實質交易款項金額、電子支付帳戶間款項移轉金額、當月收受儲值款項金額約、支付款項餘額都全面成長。

儘管電支邁向新的里程碑，但今年國人消費刷卡力道明顯衰退。金管會統計到8月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,939萬張，當月簽帳金額約2,347億元，較7月的3,626億元減少1,279億元。

黃光熙分析，8月刷卡金衰退主要是受疫情關係繳稅延期，導致7月份刷卡簽帳金額變多，若扣除這個原因，其實8月刷卡金只是回到平時正常水準，就像2019年刷卡金也是6月衝高、7月減少，今年則是因應繳稅延期

除了信用卡刷卡衰退，電子票證成長也趨緩。8月消費總金額達76.9億元較上月衰退0.52％，但較去年同期還是呈現成長，增加1.85％，但卡量較去年減少，從1412萬張少了82萬張。黃光熙分析，主要是電票8月份行銷活動不如7月多，而卡數掉下來主要是其他支付工具影響。不過，電票（如悠遊卡）是剛性需求，搭大眾交通工具者有固定消費量，至於其他小額消費是用信用卡、行動支付就看民眾選擇。

(工商 )