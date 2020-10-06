二極體廠德微科技（3675）於6日公告今年9月自結營收達8,120萬元，較去年同期下滑41.7％。累計今年前九月自結合併營收為11.46億元，較去年同期微幅下滑0.21％。

德微九月營收較上月大幅減少39％，主要是受到集團內部調整庫存之暫時影響，致使公司九月業績創下近兩年來之新低點。德微表示，接下來第四季之季節性商機（如：感恩節、聖誕節等消費性市場銷售），公司仍積極看待遠距商機，例如：遠端伺服器、NB、通訊、手機等二極體應用面之需求。

德微以堅定腳步繼續朝著提升旗下子公司亞昕之技術能力、整合公司資源暨全面導入智慧製造、自動化生產、並全力跨入新晶圓製程，公司表示隨著產品及技術佈局之發酵，可望帶動公司未來兩年獲利大躍進。

德微自今年第四季至明後年產品佈局策略可分為三個面向：首先，在晶圓製程技術方面，亞昕於年初已完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微將因新晶圓製程，可望大幅降低採購晶圓成本，進而有效提升公司整體毛利率及有助於獲利能力增加。

估此新製程，在明後年有望刷新德微歷史紀錄。其次，是德微將逐步汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，有助於車用產品客戶稽核時通過認證，對Tier 1車用客戶稽核時，更容易達到符合客戶設定之製程規範要求。

且由於自動化之緣故，德微可藉由大數據分析所有的表單、記錄等資料被永久保存下來，不因人為因素造成資料遺失或錯誤疑慮，藉此提升德微在智慧生產（自動化）製程know-how的累積，讓德微的競爭優勢不斷透過內化創新變革不斷成長。

更由於高度自動化，有助於在新產品之佈局，明後年將可實質大幅貢獻公司之獲利能力。此刻，依此佈局可窺見德微在未來兩年之毛利率有望突破40％，正如先蹲後跳之姿，做足奮力一搏之準備。

德微科技成立至今邁入第25年，始終堅持一個信念「專注本業，永續經營」，致力於「藉一流之設備」、「稟一流之服務」、「銷一流之產品」之品質政策，全力以赴地擴充市場占有率，以務實的態度，將誠信品質視為公司經營的核心價值「We make diode better ！」。

德微不斷內省以提升核心競爭力，讓公司業務拓展扎實進入高階產品佈局與提升企業獲利能力，向全球市場爭取有一席座位之能力。

(工商 )