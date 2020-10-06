微博近來傳了2張驚人照片，1名女病患接受物理治療時，被1名男性推拿師爽摸兩粒。(翻攝微博)

大陸知名專業醫療站上月PO出了2張照片，立刻引起網友的熱烈討論。從圖片中可看得，這名身穿白袍的男性推拿師，正在替女病患按摩肩頸，並且在治療期間，順勢趁著女子肩頸往哪邊，龍爪手就女子的「兩粒」上左右互換，多數網友相當不解，為何女病患仍是一臉淡定的接受一切呢？

大陸知名網站於上月放上了2張離奇照片。1位男性推拿師正在替女病患進行按摩療程，女病患在接受按摩期間，這位男性推拿師分明就是性騷擾，只見推拿師1手放在女子的肩頸部位出來，另1手竟然直接整個巴掌開的放在女病患的胸部上，眼見女病患再度轉向另外角度，男推拿師還直接來個左右互換，爽襲另一邊的私處，讓觀看的網友們都驚訝不已。

然而，令網友不解的是，女病患在遭到性騷擾襲胸後，仍是非常淡定自如的繼續坐在椅子上，還相當享受的接受按摩治療，整個過程中，完全不見到女子有任何的反感與不悅。

醫療網站表示，這樣的療程並非是正常程序，照片中的推拿師根本不需要把手，直接放在女病患的胸部上，更苦口婆心的勸說各個網友，若是遭遇到這種醫療程序，務必要直接拒絕，並感緊尋求協助，不要深怕丟臉。

網友紛紛回應表示，「好噁心」、「這不就是老流氓嗎？！呸！」、「這個動作怎麼能夠到胸？抓肩膀不是更使勁嗎，這絕對可以投訴，故意的」；還有網友提出，「女的為啥不拒絕」、「這本身就不一定是醫生和患者的關係，可能是兩口子為了騙流量故意表演的」。

(中時新聞網)