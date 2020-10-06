蕭敬騰獻唱給學長小鬼〈你知道嗎〉感動全場

小鬼黃鴻升「地球上最浪漫的演唱會」追思會6日晚間舉行，許多好友到場最後送別小鬼，歌王蕭敬騰和小鬼之前在親民技術學院是學長弟的關係，受到對方很多照顧，讓蕭敬騰決定今天一定要來唱給學長聽。

蕭敬騰表示，小鬼是他以前就讀親民技術學院時期的學長，當時自己尚未出道，雖然沒見過小鬼很多次，但覺得他在學校就像巨星一樣，後來兩人還一起參與迎新會，小鬼是主持人，自己則表演唱歌，而出道後上節目，小鬼也時常照顧自己，「我說不上是他的好朋友，但是過程他幫助我很多，無論如何我都應該來」，感動全場。

蕭敬騰獻唱《你知道嗎》，溫暖旋律搭配催淚歌詞，聽哭不少網友；另外，小鬼師妹孫盛希也演唱《想見你》片頭曲〈Someday or One Day 〉，唱完就忍不住淚崩，透露寫這首歌是要送給可能不會再見面、想念著的人，以後一唱這首歌也會想到小鬼，感謝小鬼一直以來對她的照顧。

小鬼追思會由鬼鬼吳映潔開場，蕭敬騰獻唱《你知道嗎》，「初戀女友」楊丞琳也會演唱《只能想念你》，用歌曲訴說對他的思念，壓軸則由KID和吳宗憲獻唱《天堂有多遠》，另外，JUNIOR、綠茶、陳漢典、李玖哲、許瑋甯、八三夭、曾國城等圈內好友，都將輪番獻唱和致詞。

(中時新聞網)