數位新南向！連辦3年的東南亞「台灣形象展」今年受限疫情走不出去，外貿協會改弦易轍，今（6日）起到年底，陸續舉辦越南、印尼、泰國、馬來西亞及印度5國數位形象展。貿協董事長黃志芳表示，將以「數位轉型台灣隊」概念，進軍東南亞市場。

「2020線上越南台灣形象展」今開幕，是首度採用線上開展，為期三天，有明碁材料、圓展科技、微星科技、華碩電腦等135家台灣參展商，250家預約觀展越南買主，是疫情後全台至今最大型海外拓銷活動。

為了在東南亞建立台灣品牌形象，貿協自2017年起於南向市場國家舉辦「台灣形象展」。越南台灣形象展3年，繳出510家次本國廠商參展，吸引越南當地6.8萬人次參觀成績。

黃志芳表示，疫情後全球正加速數位轉型，尤其東南亞有4億網路人口，台灣應推動「數位新南向」政策，以數位轉型台灣隊的概念，進軍東南亞市場。

本次線上展覽有三大亮點，除黃志芳在開幕典禮時以浮空投影技術，呈現未來虛擬展覽的樣貌外，第二亮點為台灣企業全程在家參展，由貿協首次成立的「展覽戰情室」，同步線上協助參展商與越南買主進行500場的虛擬洽談。

此外，線上展還導入了虛擬實境（VR），透過iStaging的虛擬實境技術使展品可以網頁上360度展出，讓參展商與買主的洽談更接近真實展覽的體驗，同時也導入XRSPACE的沉浸式虛擬實境裝置，讓貴賓有進入虛擬世界中觀看展覽、互動體驗，宣示未來虛擬展覽方向。

這次越南展內容包含智慧城市、健康醫療、新創電商、時尚生活及觀光與文化等五大主題，呈現台灣企業在後疫情時代的5G、AI、雲端、防疫、醫療、電子商務各領域解決方案。

(中時 )