新北推動「未來超市」。（許哲瑗攝）

新北市青農力計畫成果展6日登場，展示新北青農12案專案、農業創生及金牌農村等成果，其中新北市府與致理科技大學合作打造的「未來超市展區」，民眾只要挑選架上蔬菜水果等農特產品，就可在電視牆顯示完整履歷介紹，減少人力成本，未來將拓點到29區農會超市。

農業局表示，「新北青農力計畫」提供加工產品研發、商品包裝設計與銷售通路等資源，協助青農提高產品競爭力，今年以「新北青農力，農業未來市」為主題，6日至8日於新北市府一樓大廳辦理成果發表。

新北市長侯友宜今到場為農友打氣，青農也現場分享產品理念，像是汐止青農蔡旭志透過計畫打造茶園微氣象站，即時監測茶園土壤與濕度，遠端控制灌溉系統；三峽青農陳冠樺經營蜂蜜專賣店，透過輔導計畫，以圖文搭配品牌故事，讓消費者更了解蜂蜜的生產過程。

侯友宜表示，新北市推動「新北青農力」、「農業創生」及「農村再生」等計畫，為農業發展注入新動力，尤其展覽推出科技感十足的「未來超市」備受矚目，歡迎民眾以實際行動支持新北農業。

致理科大教授高楊達說明，「未來超市」能夠記錄各項商品被民眾拿起的次數，讓店家做成大數據參考，調整商品擺放位置，且店家不用再派人顧攤位，減少人力成本，每套軟硬體設備約10萬元，日前在校內試用，狀況穩定。

農漁會輔導科長簡明雄，「未來超市」顯示產品資訊約要2到3秒，仍在改進速度問題，最快今年底先在土城區農會上線，未來將拓點到全市。

(中時 )