兩岸關係緊張，共機頻頻侵入我國防空識別區，引發國內民眾關切兩岸可能發生衝突。台北市議員徐巧芯則認為，台灣應該要調整目前的兵役制度，不論男女、全面徵兵，再度引發各界討論。對此，資深媒體人韋安表示，這根本是「風涼話兼靠腰當飯吃」，且若藍營真的提案推動，支持度會立刻重挫。

韋安今(6日)在臉書上表示，藍營有些民代提議恢復徵兵制，「簡直是風涼話兼靠腰當飯吃。」他忍不住直言，如果國民黨真的昏了頭在立院提案推動，支持度馬上向下破10%，「不能口渴連海水都去喝」。

網友們也留言回應，「我覺得是挖坑給民進黨跳啊」、「徵了也沒用不耐操無法上戰場」、「沒有中心思想的軍隊什麼制都一樣」、「徵兵制沒有廢過吧? 只是差在平時還是戰時而已」。

對於台灣是否要更改兵役制度，前國防部長、退輔會主委馮世寬日前也表示，募兵是經過立法，不是覺得不好就恢復徵兵，有很多方法可以吸收更好的青年到軍中，且很多人是不願意當兵的，把他徵來後，他也沒心，還不如在募兵上面能夠有更好成就。

藍營有些民代提議恢復徵兵制，簡直是風涼話兼靠腰當飯吃。 如果國民黨真的昏了頭在立院提案推動，支持度馬上向下破10趴。 不能口渴連海水都去喝。 由韋安發佈於 2020年10月5日 星期一

(中時新聞網)