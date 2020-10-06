嬰托機構竟成萊豬漏洞？明年一月政府開放含瘦肉精美豬進口，已成為各縣市長食品安全攻防戰。新北市長侯友宜日前宣布年底前要求新北市各級學校團膳換約，務必確保瘦肉精美豬不會進入校園。不過新北市議員陳偉杰今天質詢表示，市府也不能漏掉0到2歲托育幼兒，而且據他了解托育機構根本沒有食材規範契約，會否成為萊豬漏洞？

陳偉杰說，有家中有托育幼兒的家長向他反應，為什麼托育費包括餐食卻沒有食安相關規定？他今天質詢就要求新北市社會局也要比照教育局研議托育機構食安管理辦法，讓公私立托育機構甚至居家托育都要遵守規定，勿讓瘦肉精美豬流入托育機構。

新北市社會局長張錦麗回答表示，市府已要求公托明年起不得使用含瘦肉精之美豬，但對於多數私立托育機構與居家托育、保母則已展開溝通。陳偉杰表示一向超前部署，社會局也要從源頭把關，儘速研議制定相關食安管理辦法，保護0到2歲幼兒免受瘦肉精威脅。

(中時新聞網)