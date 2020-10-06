鈣質是建構骨頭與牙齒硬質組織的關鍵成分，但卻是國人攝取狀況最差的礦物質。

2013～2016年國健署「國民營養調查」顯示，青少年與成人每日攝取的鈣大概只有建議量的一半或以下。究竟該怎麼吃，才會足量？

青少年與成人每天約需要1,000～1,200毫克的鈣質，同時需要其他多元營養素。最簡單的吃法是，參考國健署「我的餐盤」來掌握6大類食物的每餐份量，並聰明將餐盤中的食物代換為高鈣食物，以及富含維生素D、能促進鈣吸收的食物。

每天早晚1杯奶

每1毫升含有1毫克的鈣，2杯240毫升的牛奶就能達每日鈣攝取建議量的一半。

早晚一杯240毫升鮮奶就可以達到每日鈣攝取建議量的一半。（圖片來源：康健雜誌）

▲不建議以咖啡拿鐵、茶拿鐵、巧克力牛奶來補鈣，因為咖啡因、草酸均會影響鈣吸收。

深綠蔬菜多一點

深綠色蔬菜往往含較高鈣質，且富有對骨骼健康有助益的維生素K。

每天1匙黑芝麻粉

每十克的黑芝麻含鈣量有150毫克。（圖片來源：康健雜誌）

磨碎食用，吸收再加分。

豆類海鮮選高鈣

豆乾含鈣量是毛豆6倍。（圖片來源：康健雜誌）

部分豆魚蛋肉類同時含高鈣，例如小方豆乾含鈣量是毛豆的6倍。

▲黃豆含鈣量高，但黃豆製成的素肉、百頁豆腐、雞蛋豆腐、嫩豆腐、豆漿含鈣量低。

▲黑豆含鈣量高，但黑豆漿含鈣量低。

▲「大骨湯補骨」是錯誤迷思，每240毫升大骨湯僅能溶出少於5毫克鈣質，相當不划算。

這些食物助攻鈣吸收

每餐一碗全穀雜糧

全穀雜糧類中的鎂有助鈣質吸收，小麥中的碘可調節代謝、生長，均衡攝取能間接降低骨鬆風險。

水果維生素C

水果中的維生素C有助鈣質吸收，因此在預防骨鬆上不可或缺。以下水果維生素C含量高：芭樂、釋迦、奇異果、木瓜。

魚類富含維生素D

部分魚類維生素D含量高，有助鈣質吸收。（圖片來源：陳弘璋）

部分魚類維生素D含量高，有助鈣質吸收，如：沙丁魚、鮪魚、鮭魚、秋刀魚、鯖魚、魚肝油。

諮詢專家：國泰綜合醫院營養師洪可珎、花蓮慈濟醫院骨質疏鬆照護中心主任葉光庭

(中時新聞網)