林志成／台北報導

2017年國內大學與大陸學校簽署「一中承諾書」，行政院長蘇貞昌今天要求教育部盤查、並作對應處理。教育部表示，2017年後，針對大學校院所報兩岸校際合作書約，均會同陸委會等部會共同審查，如涉有違反法令或不當政治性意涵等情事，教育部均不予同意。

教育部今晚發出聲明說，尊重兩岸教育交流，但須確保學術自由及兩岸平等互惠交流，並且不能違背兩岸條例立法精神。自2017年3月起，若有大學校院未報教育部同意，卻擅自簽署兩岸校際合作書約，教育部會主動查處，並依法處罰1萬元至50萬元。

教育部2017年年3月調查發現，國內有72所大專院校簽署承諾書及聲明書，為陸方未報核書面文件，非兩岸交流必要條件，且內容限制講學空間，影響學術自由，已違背兩岸條例立法精神。

不過教育部說，當時考量學校出具相關書面文件係多年來的普遍現象，顯示對法規認知及解讀有所偏差，故教育部在2017年3月20日先予發函糾正，並告知以後若有違反規定者將依規定裁罰。

教育部另於2017年3月21日通函各大學校院，重申兩岸校際交流應依兩岸條例規定辦理，校際簽署之書約應於簽約前1個月報部審查；自通函後如有承諾書等相關文件，皆視為協議之附件，也需報部審查。之後，教育部均會同陸委會嚴審兩岸校際合作書約。

(中時 )