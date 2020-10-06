文化局長葉澤山（右）與方敏華科長（左）獲贈美國紫蜻蜓圖書獎(The Purple Dragonfly Book Awards)榮譽獎獎狀。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南文化中心去年出版35週年特刊《敬劇場》圖畫書，獲得2020年美國紫蜻蜓圖書獎（The Purple Dragonfly Book Award）教育類榮譽獎，是國內公部門出版品首次獲此獎項。

文化局表示，美國紫蜻蜓圖書獎由美國故事怪獸雜誌（Story Monsters LLC）邀請專家，從來自世界各地出版書籍中，評選優良圖書。

《敬劇場》由永華文化中心管理科長方敏華率編輯團隊從構思、取材、繪圖、編輯到設計完稿，歷時將近1年完成，當初就發想要書寫一本獻給觀眾的藏寶圖，由曹婷婷、曾怡甄、呂松穎發想文字，張瀞元與張瑞峰繪插圖，陳蕙芬協助設計美編，濃縮台南文化中心的歷史，精簡文字搭配生動繪圖，期望透過這本書引領大小朋友走進台南文化中心，極富教育意義。

創作過程中，作者們集思廣益推廣文化中心同時，不只宣傳活動或平鋪直敘介紹，而是希冀藉由濃縮台南文化中心歷史，構思生動故事又兼顧教育意義，讓人們可以輕鬆走進文化中心，看到有別於平常表演場域之外的文化中心。

全書透過孩子視角，介紹台南文化中心的文物陳列館、演藝廳、原生劇場、典藏室、排練室、後台休息室等不同的空間，同時穿插各種表演藝術與視覺藝術的知識介紹，更藉由孩子尋找消失的鳳凰，隱喻藝文展演需要大家拿出行動支持。

文化局特別同時出版《敬劇場》中、英文版兩冊圖畫書，文化局長葉澤山說，透過出版《敬劇場》英文版圖畫書，落實台南推動雙語教學政策，更促進國際文化交流。在許多國際大型書展因新冠肺炎疫情紛紛停辦之際，與國際分享台南藝文成就。

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