前高雄市長韓國瑜在離開高雄後，未來的走向一直都是外界討論的焦點，今(6)日台北市議員王世堅在接受廣播節目訪問時提到，「韓一定會選台北市長」，並呼籲民進黨應該要盡早準備。對此，淡江大學榮譽教授陳一新直言，王世堅此舉就是企圖挑撥韓國瑜和藍委蔣萬安，並製造矛盾。

王世堅在廣播節目中表示，儘管台北市議員羅智強與立法委員蔣萬安都已經動作頻頻，對於台北市長選舉蠢蠢欲動，但「韓國瑜必將再起」。王世堅認為，韓國瑜未來一定會參選兩項職務，第一個是國民黨黨主席，另外一個則是台北市長。同時，他也呼籲民進當應該盡早準備。

《中天新聞》報導，面對王世堅的見縫插針，國民黨內目前參選台北市長呼聲最高的立委蔣萬安在面對媒體追問時，他以招牌笑容迴避敏感話題，並沒有給出任何直接回應。

針對王世堅的說法，陳一新則分析，王世堅這是在挑撥，所以他會講這種話，造成蔣萬安和韓國瑜之間的矛盾，並直言，「我想韓國瑜曾經做為總統候選人 他不會什麼都選」。

王世堅鐵口直斷韓國瑜會參選，也引起網友們的討論，「我說王恰吉，鬼月已經過了，你不要出來亂鬧了，這裡沒有你的事」、「最愛禿子的果然是王恰吉與1450，看不到禿子就渾身難受連鍵盤都不會打」、「韓國瑜一定不會選台北市長，他應該選總統，王世堅少來這套」。

(中時新聞網)