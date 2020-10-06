透過課程實作，學子能從知識、感官層面認識「美力」。（黃婉婷攝）

台灣因奉行應試教育，校園長期缺乏美感課程，學子對美的鑑賞力普遍低落，楊明國中為翻轉上述困境，自去年開設跨領域美感課程，連結社會、數學與設計3種知識，從宗教與建築紋飾切入，讓學生親手製作教堂圓頂、鑿井藝術，手腦並用。

談到藝術課程，不少人會聯想課本中的枯燥知識，楊明國中近年來致力突破框架，培養學子們的審美思辨，以美的6個構面下手，國一時教導萬物的色彩、構成與比例，國二則針對質感、構造和結構進行著墨，紮實灌輸概念的同時，也搭配生活實例，相輔相成。

隨著108課綱進場，為了加強藝術跨領域的可能性，藝術老師張素菁拉攏數學、社會、生活科技教師共同備課，以國三學生正在修習的世界歷史與地理做為出發，將各地宗教建築特色作為前導，進而連結宗教的歷史脈絡，順帶提及當地氣候、地緣與人文景觀，做知識性的整合。

實作課中，張素菁以頂蓬藝術作為主角，率眾創作中國藻井或西方宗教圓頂。學生們各個像古代工匠，參考現有建築後再繪製設計圖，以襯地、襯色、細色、貼金工法，蓋出一座座有模有樣的藻井。

張素菁解釋，清真寺圓頂因以磁磚拼貼，多以二、四、八方連續概念進行堆砌，東正教圓頂則因狀似洋蔥，須採等分法概念進行設計，前者須克服形變，後者則要解決立體塑形問題，就須請出數學老師在旁輔助學生，才能順利進行。

「還是要用心去培養他們。」張素菁認為，透過跨域的課程設計，學生能充分運用學科所學，加上感官刺激，從中學習美感極限，也能加深人文議題涉略，一舉數得。

(中時 )