韓國9月CPI年增1％ 超出預期 20:522020/10/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局6日公布，生鮮食品價格上揚帶動下，9月消費者物價指數（CPI）年增1％超出預期，相較8月年增幅0.7％明顯升溫，創今年3月來新高。野村控股指出，韓國通膨雖意外上升，但油價下跌及疫情危機仍將長期牽制通膨，預料韓國央行會將當前歷史低檔的基準利率0.5％，凍結到明年。 (工商 ) #韓國 #CPI #通膨 #超出 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》昇陽半9月營收雙降 Q3仍季增1.59％ 12:162020/10/06 財經 《半導體》旺矽8月EPS降至0.46元 7-8月獲利仍增7成 16:142020/10/06 財經 旺季不給力 鴻海9月營收 年減逾二成 04:102020/10/06 證券．權證 晶技Q3營收31.39億 年增近三成 04:102020/10/06 證券．權證 全新9月營收2.2億 年增1.4％ 20:002020/10/06 財經 美系客戶啟動拉貨 聚鼎9月營收創高 14:322020/10/06 財經 穩懋9月營收 攀今年新高 04:102020/10/06 證券．權證 9月錢潮 六都移轉棟數爆表 04:102020/10/06 財經要聞 和勤自結9月合併營收2.27億元 續創2020年單月新高 15:002020/10/06 財經 《國際經濟》今年前9月 美國商業破產申請案大增33％ 15:062020/10/06 財經 財經熱門新聞 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 要聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 科技產業迎來大變化？ 美報告暗示殺向4大科技巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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