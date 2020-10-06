韓國統計局6日公布，生鮮食品價格上揚帶動下，9月消費者物價指數（CPI）年增1％超出預期，相較8月年增幅0.7％明顯升溫，創今年3月來新高。野村控股指出，韓國通膨雖意外上升，但油價下跌及疫情危機仍將長期牽制通膨，預料韓國央行會將當前歷史低檔的基準利率0.5％，凍結到明年。

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