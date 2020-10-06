立法院院會今在朝野無異議下通過國民黨團提出的「台美復交」、「美協防台灣」二項決議案；行政院長蘇貞昌說，台灣會跟美國從有外交關係，到沒有外交關係，都是國民黨搞的，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。國民黨文傳會副主委鄭照新反酸外交部長吳釗燮反對復交，蘇揆是指吳部長沒良心嗎？吳釗燮若堅持反對復交，是否該下台負責？國民黨考紀會更嗆蘇揆「記憶不好到番顛了嗎？該吃萊豬豬腦補一補。」

鄭照新在臉書發文說，蘇貞昌院長說國民黨提案與美建復交是「良心發現」，現在反對復交的是外交部長吳釗燮，所以蘇院長是說吳部長沒良心嗎？現在朝野在立院都同意提案與美復交，請問吳釗燮還堅持不尋求對美建交嗎？如果仍堅持，形同反對全體立院決議，是否應該下臺負責？

國民黨考紀會則在臉書粉專引用中央社2018年的報導，打臉蘇揆「台灣會跟美國從有外交關係，到沒有外交關係，都是國民黨搞的」的說法。

該報導內容為：1978年12月16日凌晨2時15分，安克志帶著美國大使館政治參事班立德（Mark Pratt）抵達官邸，他為深夜求見表示歉意，但接著宣達奉命通知中華民國政府，美國政府決定在台北時間16日上午9時與中華人民共和國共同宣布建交，同時強調是「提前告知」，希望上午9時才能對外宣布。

考紀會嗆說，蘇院長記憶不好到番顛了嗎？「老番顛？老蘇院長應該去吃吃萊豬豬腦補一補囉～」。

(中時 )