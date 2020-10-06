留著客家人血液的劉勝權，在新生醫護管理專校任職7年來，不僅率全國之先將客語課程列為全校必修，引導學子藉語言之力拉近醫病關係，並長期致力鑽研客家文化及客語教師培育，今年更獲頒客委會客語教學績優獎，在傳承道路上功不可沒。

個性爽朗、靦腆的劉勝權，是苗栗土生土長的客家人，不僅客語說得流利，學術成就也不斐，數年前因新生醫專招募客語教師，他興沖沖的一腳踏入，企圖在醫護的世界裡，找尋母語紮根的可能性。

劉勝權指出，校內學生大多為客家族群，未來多往桃竹苗的醫療院所發展，憑藉護專獨有的先天條件，他便推動客語課程成為全校必修，醫護類科修習「醫護客語」，幼保、造型則上「職場客語」，並於課程中導入工作情境，教導基本問候與專有名詞，搭配學生的實習反饋，相輔相成。

客語列為必修雖是母語推動的新里程碑，但劉勝權也坦言，課堂中僅有3成學生較感興趣，他便在教案中結合客語單元劇《桔醬的滋味》與校內歌唱比賽，提升教學樂趣，弭平部分學子的排斥心理。

「講客語應成為自然而然的事。」劉勝權認為，年輕人普遍不敢開口說母語，多半源自於家庭、社會因素，除鼓勵父母爺奶多以客語對話外，政府也應打造友善環境，翻轉孩子的學習心態，尤其桃園身為客家庄，對於塑造客語親近性更是責無旁貸。

(中時 )