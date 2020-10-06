在新冠疫情影響下，日本住宅市場發生巨大的變化，隨著工作方式轉向居家辦公，郊區的買氣上升，無論是新房或中古屋的銷售狀況都不錯，而獨棟住宅的買氣則十分強勁，顯示疫情正在改變日本民眾對購屋的看法。

日經中文網報導，神奈川縣鐮倉市、海老名市的JR車站附近建案買氣熱絡，不少家庭特地從東京、橫濱市前來看房，有買家直言，居家辦公就沒必要再住東京了，而吸引這些買家的原因，最大的關鍵就在於價格。

報導指出，東京都內總價在4000萬至5000萬日圓（約1116萬至1395萬元新台幣的）房子，主要是1~2LDK（LDK分別為客廳、餐廳及廚房），但在海老名只要4000多萬日圓就能買到3LDK房子。由於海老名到東京市中心車程大約1個半小時，當地建案的相關負責人說，到市中心算不上不方便，且房屋面積大，再加上環境好，許多看房的人都表示購買意願。

日本房産信息公司Recruit Sumai Company分別在去年12月和今年5月進行調查，結果發現在購屋的考慮條件上，重視房子面積的比例增加，重視車站距離遠近的比例減少，兩者拉開差距，而不在意通勤時間超過半小時的受訪者比例，也從24%升至34%。一定要住在車站附近或市中心的觀念，似乎隨著疫情而有所改變。

另一方面，東京都內八月住宅發售套數年減43%，但千葉則增爆增296%，神奈川和埼玉也大幅增加。

此外，獨棟住宅近期較受民眾歡迎，東京圈新建獨棟住宅成交量連三個月增加，八月更是年增36%，主要是不少房屋位處郊區，空間寬敞，方便調整空間布局，也可進行居家辦公需求改造，而深受有小孩子的年輕家庭歡迎。

(中時新聞網)