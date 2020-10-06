不少人在出社會、開始工作後，多多少少都要幫家裡分擔生活開銷，定期都會支付家人一筆「孝親費」。不過，一位網友表示，男友月收入35K，卻總是負債收場，完全存不了錢，原因竟是男友母親的誇張孝親費算法造成，讓她相當傻眼。

原PO在《Dcard》論壇上表示，自己21歲的男友，雖然每月收入35K，男友媽媽卻掌管他的提款卡，每月只給他3000元生活費，包括電話費在內，剩下都由她管理。這也導致男友錢不夠時，只能用刷信用卡，或由女方付錢。原PO指出，男友媽媽每月都會寫一張寄帳單，支出包含男友妹妹的學費、房貸、水電費等等，但計算男友花費的方式卻是「32K貼補家用＋3K生活費＋男友卡費」。所以男友在他媽媽眼裡「每個月都在負債！」

原PO看不下去向男友解釋，「那本來就是你賺的錢，憑什麼只准你花3千還要你存錢，自己生活都有困難了，還要每個月給32K貼補家用？」更何況刷信用卡就是逼不得已才刷，男友媽媽卻把當作額外的支出，還會嫌男友這個月超支、賺得薪水根本不夠負擔支出。但男友卻表示，「沒辦法看著自己的妹妹繳不出學費，媽媽沒有錢生活」，只能沉默以對。

貼文一出，網友卻認為，原PO雖然說得對，但畢竟是別人媽媽，跟自己毫無關係，別人家事也無法插手。只能認命，或選擇分手。網友紛紛表示「出社會後請自行理財。那個擔當就不要負起這個責任，妹妹是父母的責任不是男友的」、「還沒結婚管那麼多幹嘛，他媽又不是妳媽，他賺的錢也不是妳賺的」、「家庭經濟狀況差很多建議早點分手，價值觀差很多」、「分手啊，連自己的薪水和花費都沒有主導權，媽寶一個」、「跟媽寶男交往好累喔」。

(中時新聞網)