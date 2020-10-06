國立台灣美術館館長林志明的妻子彭安安遭媒體指出干預館務，不惜斥百萬挑選館內進口沙發，還一度想入住員工宿舍。對此，文化部長李永得表示，約在1個月前就經同仁告知，館長夫人「管很多事」，他還為此詢問林志明是否有此狀況，今(6)日經媒體指出具體事證後，他已請政風處調查此事，回應社會質疑。

李永得表示，同仁1個月前告知他時，並無提到斥資買沙發一事，而是國美館員工針對彭安安要入住員工宿舍一事有不同意見，因此向文化部反映，「當然，因為很多人有不同意見，所以她沒有住，沒有發生。但這件事情我就要讓館長知道，公私要分清楚。」

李永得表示，事件詳情為何目前「各說各話」，他已請政風處站在中立、第三方立場詳細調查整起事件，比如沙發購買到底符不符合採購流程等，「坦白講，不一定有法律上的問題，但有觀感上的問題，說不定國美館真的有需要。我們也不能從我們的角度來看，就由政風處去作完整調查，我們再根據針對調查結果來看看怎麼處理。」

李永得表示，社會如今已公開質疑，他也認為「我們有責任做說明，也要把社會真相告訴社會大眾。」因此請政風處介入調查。

文化部表示，有關媒體報導國立臺灣美術館一事，針對其家人言行，文化部長李永得先前已嚴正告誡。此外，關於其他是否涉及行政或法律疏失事項，已請政風處進行調查。

(中時 )