工研院產業科技國際策略發展所今日發布年度主題專刊「IEKTopics」，今年聚焦《韌生態：跨域創價 人才領航》，鎖定未來五年的大趨勢，歸納出5大類的跨域創新類型及4種關鍵創新角色，包含創意偵察員、創新促進者、堅毅實驗家、與資源啟動者。工研院指這些未來跨域人才，需具有「精於一樣、廣於多樣」能力。

今年專刊《跨域創價》，總共匯聚22個國內外經典案例，並從中歸納分析出後疫時代來臨，台灣應積極發展的5大類跨域創新—跨區域創新、跨應用創新、跨技術創新、跨世代創新與跨文化創新，以及實現跨域創新的4大關鍵新人才—創意偵察員、創新促進者、堅毅實驗家與資源啟動者。

「精於一樣，廣於多樣。」專刊主編、產科國際所資深研究員洪德芳以這8字，點出未來跨域人才特性。因為國內產業升級已到某個瓶頸，以後要有打破產業別的概念，所需要的人才除對某一領域有興趣，也要具備能長出其他能力的斜槓本事。另外，以前認為畢業具有語文能力就可，以後還要會程式語文能力。

對於4類跨域人才，他形容創意偵查員如同「人類學家」，負責尋找跨界的創意與相關資訊。再來創新促進者，比較像是創業家、顧問，要能將創意發展成創新產品或服務。

第三種堅毅實驗家，洪德芳以現在的工程師、技術員形容，負責解決問題，把新構想製成原型。最後是資源啟動者，需具有財務、資源訓練專業，能把想法與執行力的資源聯繫在一起，並制定實施計畫。

至於跨域人才培育方式，他指出政府只須建構環境即可，其他要靠企業根據情況去自我推動培養。像是工研院每年進用實習生，一年內會讓他輪調3個單位，找資深同仁帶領，每單位待4個月，讓其了解不同部門的專業與領域。

工研院長劉文雄也強調，該院目前比較具有的是垂直領域人才，像是生醫、機械，未來會更重視橫向跨領域，如不同研究所、中心的調度與訓練。工研院研議2030年技術策略藍圖時，已洞察未來十年市場需求，無論是自駕車、智慧醫療、智慧製造等應用，都會需要跨領域整合方案。

工研院產科國際所所長蘇孟宗強調，美中對峙則造成全球既有的製造供應鏈分裂，加以數位經濟來臨，預期大企業將加碼投入資源與科技，加速數位轉型的腳步，產生大者恆大的趨勢。台灣中小企業占所有企業的比例高達9成，無法決勝於規模，應該力拚高度專業知識與應用技術的跨領域融合。

(中時 )