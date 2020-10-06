澳洲祭新振興方案 本財年預算赤字恐飆新高 21:112020/10/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲財長萊登柏格6日宣布政府最新振興計畫，旨在提振受疫情打擊的就業市場，包括178億澳元的個人減稅措施及52億澳元的振興就業方案，目標在未來四年創造100萬個工作機會，政府預估本財年（截至明年6月底）結束前，失業率升至7.25％。但本財年預算赤字恐因此飆高到創紀錄的2,137億澳元，占澳洲GDP的11％。 (工商 ) #本財 #億澳 #預算赤字 #澳洲 #祭新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》川普返回白宮 韓股連5升 15:402020/10/06 財經 《熱門族群》晶圓雙雄隨ADR走高 台積電登月 10:002020/10/06 財經 人民幣資產 迎投資黃金時代 04:102020/10/06 產業財經 肉多多推新品牌 搶進吃到飽市場 04:102020/10/06 產業．科技 台幣強升 飆逾９年新高 04:102020/10/06 財經要聞 旺季拉貨 華通泰鼎Q4續強 04:102020/10/06 證券．權證 中籤率0.26％ 汎德永業 抽到現賺14萬元 04:102020/10/06 財經要聞 江啟臣美台國防工業會議演講 盼美勿把台灣當棋子 00:542020/10/06 政治 桃班班有冷氣收費草案出爐 每學期每人150元 18:342020/10/06 生活 美元偏弱 新台幣飆9年新高 04:102020/10/06 財經焦點 財經熱門新聞 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 要聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 科技產業迎來大變化？ 美報告暗示殺向4大科技巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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