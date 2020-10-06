澳洲財長萊登柏格6日宣布政府最新振興計畫，旨在提振受疫情打擊的就業市場，包括178億澳元的個人減稅措施及52億澳元的振興就業方案，目標在未來四年創造100萬個工作機會，政府預估本財年（截至明年6月底）結束前，失業率升至7.25％。但本財年預算赤字恐因此飆高到創紀錄的2,137億澳元，占澳洲GDP的11％。

(工商 )