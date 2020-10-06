「如果是星星，鬼哥就在。」吳宗憲真的擲到星星那一面，令全場歡呼。(滾石唱片提供)

李千那穿著小鬼在《逃婚100次》的戲服獻唱。(滾石唱片提供)

許效舜與閃亮之星球隊好友們。(滾石唱片提供)

小鬼追思會今(6日)晚間7點進行中，不僅演藝圈眾星好友特地現身來相送，官方YouTube直播更是吸引超過20萬粉絲一同送小鬼最後一程。李千那稍早穿著小鬼在偶像劇《逃婚100次》所穿的衣服與骰子來現場，吳宗憲更拿起骰子一擲，結果讓全場驚呆「鬼哥真的在」！

李千那穿著小鬼在戲中的服裝，手拿骰子，在台上解釋這顆骰子在劇中的意義，「骰一下就會換一個時空」，也透露原本唱完想擲一下，但很怕冷場。想不到吳宗憲就真的現場擲起來，KID：「如果是星星，鬼哥就在。」

結果更是令全場瞬間歡呼尖叫，因為吳宗憲真的擲到了有星星的那一面，直播聊天室也瞬間被網友激動留言洗版，紛紛直呼「小鬼真的來了」、「哭爆」、「太感人」、「鬼哥真的在」。

另外，小鬼生前曾加入閃亮之星棒球隊，因此與許效舜、Nono等人熟識，許效舜今晚也現身小鬼追思會並演出。他結束演出步出後門表示：「因為剛剛就說，要看誰第一個崩潰，其實我是一個很愛哭的人，但看到大家都麼堅強，小鬼在的話，一定會跟大家說：『不要哭，我很好！』其實很多話想講，但台上時間有限。」

他回憶拍《癡情男子漢》時，小鬼在墾丁泥巴裡滾，天氣很冷卻一直說：「我可以！」令他印象深刻，「他真的太年輕了，還有那麼多才華沒有被歌迷、影迷看到，希望藉由這樣的音樂會，把永遠的83號球衣留給他，希望讓大家永遠記住他的溫暖」。

(中時新聞網)