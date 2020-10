國慶光雕展今晚7點由總統蔡英文、慶籌會主委游錫堃等人共同點燈,今年總統府化身為「燈塔」指引方向,光雕最後投射出已故前總統李登輝親寫墨寶「民之所欲,常在我心」,並原音重現他的經典語錄「I do it with people in my heart.」感動許多人。

由文化總會策畫的國慶系列活動「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶.總統府建築光雕展演」今晚間啟動點燈儀式,以六座燈塔造型作為象徵,包括台灣東部「三貂角燈塔」、西部「國聖燈塔」、南部「鵝鑾鼻燈塔」、北部「富貴角燈塔」以及離島最北「東引島燈塔」、最早「漁翁島燈塔」。

蔡英文總統致詞時表示,今年因為疫情關係,很多人在問有沒有國慶,她告訴大家,在國人攜手努力下,「國慶不但能舉辦,還會很精采!」她也特別感謝國人團結守住疫情的防線,也很高興今晚可以跟大家一起點燈,揭開國慶活動的序幕。

她說,總統府的光雕展演從2017年開始,已經成為國慶活動裡很多人期待的亮點。這幾年的光雕都發揮了巧思,把台灣最美好的一面呈現在國人眼前。

蔡英文指出,去年總統府的光雕展演,獲得國際知名的「德國紅點設計大獎」,讓世界看見台灣;今年光雕展演的主題是「自信島嶼.迎向曙光」,也充滿「世界看見台灣」的元素,讓我們一起回顧這一年來,台灣所受到的肯定。

另外,本次光雕展演也針對李登輝前總統的逝世,設計了些許巧思。蔡英文表示,這場光雕展演,是要獻給台灣的每一個人,她也很期待在國慶期間,能有更多國人朋友,一起來到這個屬於人民的總統府前,欣賞精采的光雕,參與國家的慶典。

游錫堃表示,民主是台灣的最高價值,台灣因為有民主而成為自由且幸福快樂的國度。他強調,台灣也曾走過42年外交黑暗期,如今能成為自由民主的國家,是2300萬人共同努力的結晶。

為慶籌會主委他也特別感謝文總第四年在此舉辦光雕展演,而今年總統府化身為象徵引領船隻方向的「燈塔」,領導國家抗疫有成,這也是因為民主自由是台灣堅持守護的價值。但台灣這座燈塔曾經卻也是威權的象徵,如今的民主是台灣人得來不易共同的資產,需要我們共同守護。

光雕展演將從10月6日起至10月10日國慶日晚間登場,連續5天,展演時間為每晚7點至9點半,每半小時一場。

(中時 )