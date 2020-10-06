俄國鋼琴家特里福諾夫本月來台演出，隔離時間縮短引發爭議，對此文化部長李永得表示，「一切按照程序申請，並經由中央流行疫情指揮中心同意，縮短居家隔離天數，未來文化部會依照規定，負責監督鋼琴家的行程。」

李永得表示，此案為專案申請，依據疫情指揮中心的短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範，訂定藝文人士疫情期間專案申請來台的作業原則，從事具必要性文化藝術活動的藝文人士或團體，且來台停留天數小於3個月，可由文化部依商務入境規範，報請指揮中心專案審查。

目前提出申請專案審查的案件，共有3個申請單位，包括牛耳藝術公司、中華民國畫廊協會及衛武營國家藝術文化中心。

李永得舉例，下個月即將來台的大提琴家馬友友，也有申請縮短天數，「但來台隔離天數，一切仍需請疫情指揮中心裁定。」關於特里福諾夫的來台行程，李永得表示，「已請縣市政府、衛生局、場館等相關單位，針對檢疫及防疫等進行相對應的配套措施，以完備防疫相關準備工作。」

文化部表示，此案疫情指揮中心裁定本案隔離天數縮短為8天，目前特里福諾夫已在5日抵台，預計在15日出關，16日演出，確切隔離天數為10天。

(中時 )